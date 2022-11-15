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استخبارات حرس الثورة تلقي القبض على عنصرين من اعداء الثورة غرب البلاد

استخبارات حرس الثورة تلقي القبض على عنصرين من اعداء الثورة غرب البلاد
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

تمكنت استخبارات حرس الثورة الاسلامية من القاء القبض على عنصرين من اعداء الثورة في مدينة "اسلام آباد غرب"بمحافظة كرمانشاه غرب ايران كانا يعملان في مواقع الفضاء الالكتروني ويقومان بإكتشاف القوات الامنية وارسال صور كوادرها الى القنوات المعادية للثورة الاسلامية.

العالم - ايران

وأكد مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة اسلام آباد غرب " سجاد ملايري " أن هذين العنصرين كانا يرسلان صور منتسبي الامن الى المجموعات الارهابية لاغتيالهم.

وقال هذا المسؤول: ان هذين العنصرين اعترفا بأن هدفهما الرئيس هو اثارة الكراهية واشعال نار المواجهات الداخلية بين المواطنين والقوات الامنية.

وأوضح قائلا: ان تحديد الشخص أو الأشخاص الآخرين المرتبطين بهما مدرج على جدول الأعمال الخاص للأجهزة الأمنية، الذين وصلوا أيضا إلى خيوط تدلهم الى المتهمين.

وأشاد " ملايري " بقوات التعبئة الشعبية والامنية والعسكرية وأكد أن الشعب الايراني خرج من هذه الحرب الهجينة منتصرا كما كان ديدنه في الماضي، وأدخل اليأس في نفوس أعداء الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

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