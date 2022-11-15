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إيران تشارك في معرض المعدات العسكرية الباكستاني IDEAS 2022

إيران تشارك في معرض المعدات العسكرية الباكستاني IDEAS 2022
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

بدأ المعرض الدولي الحادي عشر للمعدات العسكرية والصناعات الدفاعية المعروف بأسم IDEAS 2022 ، في مدينة كراتشي الباكستانية بمشاركة 64 دولة، من بينها الجمهورية الإسلامية الايرانية.

العالم - ايران

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات أكبر معرض للاسلحة في باكستان بعد توقف دام أربع سنوات، ويتم خلاله عرض آخر الإنجازات في مجال الدفاع والحرب في باكستان ومختلف الدول حتى يوم الجمعة.

شعار معرض باكستان الدولي الحادي عشر للمعدات العسكرية والصناعات الدفاعية هو "السلاح من أجل السلام"، ومن الدول المشاركة في ذها المعرض اضافة الى ايران ، كلا من أميركا وروسيا والصين وتركيا والإمارات.

ويشارك في هذا الحدث الدولي 285 ممثلاً من 64 دولة في العالم، بما في ذلك الجمهورية الايرانية، وهناك 323 جناحا أجنبيا و 199 جناحا محليًا.

وأقيم مراسم افتتاح هذا المعرض اليوم بحضور وزير الخارجية الباكستاني "بلاول بوتو زرداري"، ووزير الصناعات الدفاعية "محمد أسرار تارين"، ورئيس منظمة إنتاج وتصدير الصناعات الدفاعية "عارف ملك، وكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الباكستانيين، ووفود من 51 دولة.

ويرأس وفد الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد "ناصر مختار زادة" مساعد مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فاوا) في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، ويضم "حسن نوريان" ، القنصل العام الإيراني في كراتشي، والعقيد "مصطفى قنبربور" الملحق العسكري الايراني في باكستان.

كما سيشارك الوفد العسكري الايراني في المؤتمر الدولي على هامش هذا المعرض بعنوان الذكاء الاصطناعي.

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