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حماس تشيد بعملية سلفيت وتؤكد على مواصلة المقاومة

حماس تشيد بعملية سلفيت وتؤكد على مواصلة المقاومة
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أشاد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، صباح اليوم الثلاثاء، بعملية الطعن التي أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقال القانوع في تصريح صحفي، إن عملية الطعن البطولية بمستوطنة ما تسمى "أريئيل" تبرهن على قدرة شعبنا على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية.

وأكد القانوع، أن عملية سلفيت البطولية دليل على فشل الاحتلال الصهيوني ومنظومته الأمنية وقواته العسكرية في قتل روح المقاومة ومنع تمددها. وأشار إلى أن العدوان المتواصل على شعبنا واقتحام الأقصى اليومي سيقابل بتوسيع ضربات المقاومة وتمددها لردع الاحتلال ووقفه عند حده.

وأضاف،" نحيي الشباب الثائر في الضفة الغربية الذي يواصلون ضرباتهم ضد العدو ويتصدون لعدوانه على شعبنا والمسجد الأقصى".

وأصيب 5 مستوطنين، صباح اليوم، بعملية طعن داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

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