الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان ينشر قوات عسكرية في منطقة المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر

السودان ينشر قوات عسكرية في منطقة المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

نشر السودان قوات عسكرية في منطقة المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، ضمن جهودها لتأمين الحدود الشمالية للبلاد.

العالم- السودان

وقال العقيد عثمان علي عبد المجيد، قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية،لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن "انتشار متحرك درع الصحراء في منطقة المثلث يأتي في إطار مهام قوات الدعم السريع بالقاعدة للتصدي للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والقضاء على النهب المسلح وتوفير الحماية الكاملة لأنشطة المواطنين".

وأضاف أن "نشر الإرتكازات استجابة لنداءات أهل المنطقة الذين طالبوا بإرسال قوة لتأمين المثلث الحدودي من الأنشطة الإجرامية".

وتمتد الحدود السودانية الليبية لمسافة 382 كم (237 ميل) من النقطة الثلاثية مع مصر في الشمال إلى النقطة الثلاثية مع تشاد في الجنوب.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات الليبية العثور على جثث 15 مهاجرا على الأقل في الصحراء الواقعة في منطقة الحدود مع السودان.

وقالت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، إن المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم بسبب نقص الوقود.

روابط ذات صلة

إحتجاجات في السودان رفضا لقرار إعادة واجهات النظام السابق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن سلسلة فضائح فساد مدوية بين السعودية وترامب

السودان ينشر قوات عسكرية في منطقة المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر

حالة من الترقب تسود مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

شاهد.. مقتل مستوطنين من جرحی عملية ارئيل

ما هو الأسوأ على الصعيد السياسي والإقتصادي والمالي؟

'منظمة دولية': ناشطو الرأي يتعرضون إلى الإخفاء القسري في السعودية