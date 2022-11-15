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ردود فعل صهيونية غاضبة حول 'عملية سلفيت'

ردود فعل صهيونية غاضبة حول 'عملية سلفيت'
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أصدر مسؤولون إسرائيليين صباح يوم الثلاثاء، تصريحات غاضبة حول عملية سلفيت المزدوجة "طعن ودهس"، والتي نفذها فلسطيني قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 3 أخرون.

العالم - الإحتلال

رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد قال عن العملية في أرييل: إننا "نحارب الإرهاب بقوة وبلا هوادة".

وحول العملية المشتركة التي وقعت في المنطقة الصناعية بأريئيل، والتي قتل فيها شخصان وجرح أربعة آخرون ، قال لابيد: "أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى وأطيب التمنيات لهم، والشفاء العاجل للمصابين ".

وتابع، "لقد نجحنا مؤخرًا في تفكيك بنى تحتية واسعة، لكن علينا شن هذه الحرب كل يوم من جديد".

وأضاف: "الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية مواطني إسرائيل (المستوطنين المحتلين) ولمهاجمة البنى التحتية (الإرهابية) في أي مكان وزمان".

وأكد رئيس وزراء الإحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، على "الدعاء من أجل سلام جرحى هجوم ارييل".

وأشار، إلى الهجوم المشترك الذي وقع في المنطقة الصناعية في أرييل ، حيث أصيب 5 أشخاص ، قائلا "أدعو الله أن يسلم الجرحى في الهجوم الخطير ويعزز قوات الأمن العاملة".

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ردود فعل صهيونية غاضبة حول 'عملية سلفيت'