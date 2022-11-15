من هو منفذ العملية البطولية في سلفيت

العالم - فلسطين

وقالت الصحة الفلسطينية ان "شهيد شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف 18 عاماً من قرية حارس، وفقاً لما وردنا من هيئة الشؤون المدنية."

كما اعلنت قناة "ريشت كان" ان منفذ العملية كان يملك تصريح عمل داخل المنطقة الصناعية في "أرئيل" ولم يكن هناك سوابق أمنية .. وصل للمكان مع سائق قد يكون ساعده ويجري ملاحقته.

وقالت القناة 14 العبرية: "تم مقتل 3 مستوطنين وإصابة 2 آخرين بجراح، بعد طعنهم أحد الشبان في محطة وقود داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.

وقالت مصادر عبرية:" أتضح أن منفذ واحد هو من نفذ عملية مستوطنة "أرييل" ومن أدعى انه المنفذ الثاني للعملية وتم إطلاق النار عليه، هو مستوطن، وتجري عمليات بحث عن مساعد المنفذ الذي أوصله للمكان".