رئيس الجمهورية: الاضطرابات الأخيرة تكشف عن مساعي العدو لاثارة الفتن في البلاد

العالم - ايران

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء في مراسم تكريم يوم الكتاب وقراءة الكتاب التي اقيمت في صالة الوحدة بطهران: إن نظام الهيمنة طرد من ايران في العام1978 ، وانها لن تسمح لهذا النظام باعادة سيطرته على ايران وعلى مصيرها.

واكد آية الله رئيسي: اليوم الجهل الحديث يلجأ الى استخدام الامبراطوريات الاعلامية والتكنولوجيا لوضع عقبات امام يقظة الشعب ووعيه مؤكدا ان احدى طرق توعية المجتمعات هي الكتب والقراءة.

واكد رئيس الجمهورية من المهام التي يجب على وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي القيام بها هي تسهيل الحصول على الكتب.