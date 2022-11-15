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في مراسم تكريم يوم الكتاب وقراءة الكتاب؛

رئيس الجمهورية: الاضطرابات الأخيرة تكشف عن مساعي العدو لاثارة الفتن في البلاد

رئيس الجمهورية: الاضطرابات الأخيرة تكشف عن مساعي العدو لاثارة الفتن في البلاد
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

 اعتبر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي أعمال الشغب الأخيرة على أنها مظاهر الفتنة من قبل العدو وقال: لنرى كيف تعامل العدو مع من ظن أنه يريد إنقاذه ملفتا لقد أفسد العدو الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان.

العالم - ايران

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء في مراسم تكريم يوم الكتاب وقراءة الكتاب التي اقيمت في صالة الوحدة بطهران: إن نظام الهيمنة طرد من ايران في العام1978 ، وانها لن تسمح لهذا النظام باعادة سيطرته على ايران وعلى مصيرها.

واكد آية الله رئيسي: اليوم الجهل الحديث يلجأ الى استخدام الامبراطوريات الاعلامية والتكنولوجيا لوضع عقبات امام يقظة الشعب ووعيه مؤكدا ان احدى طرق توعية المجتمعات هي الكتب والقراءة.

واكد رئيس الجمهورية من المهام التي يجب على وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي القيام بها هي تسهيل الحصول على الكتب.

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