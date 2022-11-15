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عمليات أرئيل.. تصاعد ملحوظ ونوعي في عمليات المقاومة + فيديو

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

نابلس (العالم) 2022.11.15 - قتل ثلاثة مستوطنين، وأصيب آخرون بعمليتي طعن ودهس نفذها فلسطينيان في مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، واستشهد الفلسطينيان بعد مطاردة واشتباكات مع قوات الاحتلال.. حيث شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا ملحوظا ونوعيا في عمليات المقاومة خلال شهر أكتوبر الماضي.

العالم فلسطين

شهيدان فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب نابلس.. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العمليتين وقعتا بالقرب من المنطقة الصناعية في مستوطنة آرئيل عندما وصل شابان فلسطينيان إلى المنطقة وقاما بتنفيذ العملية قبل أن يغادر أحدهما ويحاول تنفيذا عملية أخرى من خلال محاولة دهس لبعض عناصر الأمن الإسرائيليين حيث قتل عدد من المستوطنين وأصيب آخرون.

وحسب رواية الاحتلال المنفذ الأول طعن في برج عسكري مستوطناً وأصابه وإصابة خطيرة ثم أطلق النار عليه، أما المنفذ الثاني فنفذ طعن بمحطة وقود وأصاب اثنين بجراح خطيرة وانسحب بسيارة ثم وقع حادث سير معه وأطلق الجنود النار عليه أثناء ترجله من السيارة.

في ردود الأفعال أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن عملية الطعن البطولية فيما يسمى مستوطنة آرئيل تبرهن على قدرة الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية.

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية معتبرة إياها تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال.

هذا فيما قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان إن العملية هي نتيجة واضحة لفقدان السيطرة والردع من قبل الحكومة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعداتً ملحوظاً ونوعياً في أعمال المقاومة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث سجل "مركز معلومات فلسطين" معلومات تفيد بتنفيذ 1999 عملاً مقاوماً بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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