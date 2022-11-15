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العميد شريف: قدمنا آلاف الشهداء قرابين من أجل انتصار الثورة الإسلامية

العميد شريف: قدمنا آلاف الشهداء قرابين من أجل انتصار الثورة الإسلامية
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث الرسمي ومسؤول العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف إن على العالم أن يعلم أنهم يواجهون ثورة كبيرة ، واضاف انه تم تقديم الاف الشهداء الاعزاء قرابين من أجل إنتصار الثورة الإسلامية ، بينهم شهداء مفكرين ومحبوبين سجلوا حضورهم في الحرب المفروضة ونالوا درجة الشهادة.

العالم- ايران

وافاد العميد شريف ، اليوم الثلاثاء ، في تصريح للصحفيين في فيلق سيد الشهداء بمحافظة طهران ، إن أهمية العمل الإعلامي تظهر أكثر يوما بعد يوم ، لأنه في مثل هذا الميدان تكون الحرب أقل تكلفة وخسائر وعواقب.

واضاف: في الحرب الإعلامية ، يحاول الاعداء عبر أجواء ناعمة ولطيفة ، ضرب البلد المستهدف من خلال استغلال النواقص والثغرات ، بينما كانوا في السابق يسعون وراء هذا الهدف بالعنف وإراقة الدماء.

وقال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية : في غضون ذلك ، تعرض هؤلاء السكان المستهدفون لهجوم ثقافي منظم ويحاول العدو باستمرار فرض تصوراته على أذهانهم.

وتابع شريف: كثير من الناس يعتبرون هذه الصراعات قضية داخلية ، بينما تشير الأدلة المتوفرة إلى ان هناك مخطط خارجي للتقسيم والاطاح بإيران الإسلامية.

وصرح ان على كل المعارضين أن يدركوا أنهم يواجهون ثورة عظيمة ، قدمنا من اجل انتصارها مئة الف شهيد ، بينهم شهداء مفكرين ومحبوبين سجلوا حضورهم في الحرب المفروضة ونالوا درجة الشهادة.

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