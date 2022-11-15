ملك السويد يفتتح المبنى الجديد لسفارة بلاده في الأردن

العالم - اوروبا

وكانت السفارة السويدية قد افتتحت في عمان في العام ١٩٨١، بعد ٢١ عامًا من إقامة المملكتين علاقات دبلوماسية.

وفي مداخلة له خلال حفل الافتتاح، رحّب الصفدي بزيارة الملك كارل السادس عشر والملكة سيلفيا إلى الأردن، مؤكدا أن الزيارة تعطي زخمًا جديدا لعلاقة الشراكة المتينة والصداقة العميقة بين البلدين.

ولفت الصفدي إلى التطور الذي شهدته علاقات البلدين على مدى السنوات الماضية وفي إطار الاتحاد الأوروبي، وإلى عمق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية بهدف تكريس الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والرخاء.

وأكد أن افتتاح المبنى الجديد للسفارة السويدية ومعهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعكسان ما تشهده علاقات البلدين من تطورٍ مستمر.

وثمن الصفدي الدور الحاسم الذي لعبته السويد في حشد الدعم لحق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بكرامة، وحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم والذهاب إلى مدارسهم، وحقهم في الأمل في وقت يتراجع فيه هذا الأمل مع استمرار غياب الأفق السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل (التسوية) الذي يشكل ما أسماه بـ"حل الدولتين" سبيله الوحيد، مشددا على عمق الشراكة والصداقة بين الأردن والسويد.

وبدوره، أكد وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم ـ في كلمته خلال الحفل ـ قوة العلاقات بين السويد والأردن، موضحا أن السفارة السويدية تلعب دورا محوريا في الشراكة الدبلوماسية التي تجمع البلدين الصديقين باعتبارها منبرا وميسرًا في التعاون الثنائي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية.

وأشار إلى أن أول سفارة للسويد في عمان تأسست في مثل هذا اليوم من العام ١٩٨١، وأنه على مدى عقود عديدة، وقفت السويد والأردن جنبًا إلى جنب في مواجهة التحديات المشتركة والعالمية، وتعاونا في المنتديات متعددة الأطراف وعلى الصعيد الثنائي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والسلام والتنمية المستدامة.

وقال "معا، سنواصل الدفاع عن القانون الدولي والدفاع عن "حل الدولتين" باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

ويقوم الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، يرافقه وفد حكومي سويدي وممثلون عن القطاع الخاص من السويد، بزيارة دولة إلى الأردن لمدة ثلاثة أيام، تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنمية المستدامة، ومواجهة تأثير تغير المناخ.