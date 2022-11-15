الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على أراضي بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على أراضي بولندا
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بإطلاق الصاروخين اللذين سقطا على أراضي بولندا، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين.

العالم - أوروبا

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، مساء الثلاثاء، تعليقا على المعلومات عن سقوط الصاروخين على الأراضي البولندية: "اليوم حدث ما حذرنا منه منذ فترة طويلة".

وتابع قائلا إن "الإرهاب لا يقتصر على حدودنا. وضربت الصواريخ الروسية بولندا... وهذه كانت مسألة وقت متى ستتسع رقعة الإرهاب الروسي".

وأضاف أن "الضربة الصاروخية على أراضي الناتو تمثل ضربة صاروخية روسية على الأمن الجماعي. وهذا تصعيد ملموس. ويجب اتخاذ الخطوات".

وجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية نفت إطلاق أي صواريخ باتجاه الحدود الأوكرانية البولندية يوم الثلاثاء، ووصفت الحادث بأنه "استفزاز متعمد".

تصنيف :

روابط ذات صلة

السلطات الاوكرانية تعلن حالة تأهب جوي تحسباً من..

ايران مستعدة للمساعدة بوقف اطلاق النار في اوكرانيا

مندوب ايران لدى الامم المتحدة: لم نزود ايا من طرفي حرب اوكرانيا بأي سلاح

طهران تؤكد: هناك تبادل للأسلحة مع موسكو لكن ليس أثناء حرب اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على أراضي بولندا

من ايران استمرار سيناريو الكذب الإعلامي اللامتناهي ضد ايران

عودة مثيري الشغب من خلال سيناريو 'الإضراب' الفاشل + فيديو

اعتقال عدد من مثيري الشغب حاولوا إغلاق بازار طهران الكبير

ملك السويد يفتتح المبنى الجديد لسفارة بلاده في الأردن

اصدار اول حكم بدوي بالاعدام بحق احد مثيري الشغب في ايران