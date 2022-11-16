استشهاد 3 من المدافعين عن الامن خلال اعمال الشغب مساء الثلاثاء

العالم - ايران

فقد اعلن مصدر عسكري عن استشهاد العقيد في الحرس الثوري رضا الماسي على يد مثيري شغب مجهولين في مدينة بوكان التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران مساء الثلاثاء.

وقال هذا المصدر المطلع الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" مساء الثلاثاء: إن العقيد رضا الماسي استشهد في حي "جادة حصار" بهذه المدينة بعد اصابته بنيران مسدس من قبل احد مثيري الشغب.

*شيراز

وفي مدينة شيراز اعلن المدعي العام لمحافظة فارس جنوب البلاد عن استشهاد طالب حوزوي من قوات التعبئة في شيراز خلال أعمال الشغب التي وقعت مساء الثلاثاء جراء قيام المشاغبين بإلقاء زجاجة حارقة عليه.

وقال سيد مصطفى بحريني في تصريح ادلى به مساء الثلاثاء: اليوم ، خلال أعمال الشغب ، تم نقل الطالب الحوزوي من قوات التعبئة في شيراز إلى المستشفى جراء إلقاء المشاغبين زجاجة حارقة اصيب على اثرها في رأسه ، ولم تفلح جهود الطاقم الطبي في انقاذ حياته.

*كامياران

وفي مدينة كامياران التابعة لمحافظة كردستان غرب البلاد استشهد رضا آذربار من المدافعين عن الامن في قوات حرس الثورة الاسلامية برصاص مجهولين مساء الثلاثاء.

وافاد قسم العلاقات العامة لفيلق "بيت المقدس" في محافظة كردستان ، ان الشهيد رضا آذربار كان من القوات المحلية للحرس الثوري في مدينة كامياران.