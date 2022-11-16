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بعد انتهاء العملية الأمنية..عودة الدوام إلى مدارس حي طريق السد بدرعا

بعد انتهاء العملية الأمنية..عودة الدوام إلى مدارس حي طريق السد بدرعا
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت تربية درعا أنه اعتباراً من صباح اليوم عادت مدارس حي طريق السد بمدينة درعا للدوام وبدأت باستقبال التلاميذ، وذلك بعد انتهاء العملية الأمنية والقضاء على فلول تنظيم “داعش” الإرهابي التي كانت تتحصن في الحي.

العالم-سوریا

وبين مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين في تصريح لسانا أن المديرية أوعزت للكوادر الإدارية والتدريسية في مدارس الحي للعودة إلى التدريس بعد توقف دام نحو 15 يوماً بسبب العملية الأمنية في الحي، مؤكداً أن إيقاف التدريس جاء حفاظاً على حياة الأطفال والكوادر التعليمية.

وأضاف العمارين إن المديرية ستعمل على تعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ من خلال برامج تدريس مكثفة أيام العطل وكذلك دورات مجانية، مشيراً إلى أن هناك مدرستين في الحي للتعليم الأساسي تضمان نحو 800 تلميذ وتلميذة.

وأعلن مصدر أمني أمس السيطرة على حي طريق السد في الجهة الجنوبية من مدينة درعا بعد القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” الذين كانوا متحصنين فيه.

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