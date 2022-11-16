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بريطانيا.. التضخم يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاما

بريطانيا.. التضخم يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاما
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات بريطانية رسمية، تسارع التضخم في البلاد في أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المحلية في ظل أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.

العالم - أوروبا

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان عشية الكشف عن الميزانية الحكومية إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 11.1% في أكتوبر، ارتفاعا من 10.1 بالمئة في سبتمبر.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أسعار البنزين تراجعت 2.9 بنس للتر في أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار الديزل 2.3 بنس للتر.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4٪ في 12 شهرا حتى أكتوبر 2022، ارتفاعا من 14.6٪ في سبتمبر 2022.

إلى جانب الارتفاع المذهل في أسعار المستهلكين، ارتفعت أسعار مدخلات المنتجين بنسبة 19.2٪ حتى أكتوبر، انخفاضا من 20.8٪ في الشهر الماضي، مع تراجع تضخم المواد الخام.

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