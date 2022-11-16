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اصابة ناقلة نفط "إسرائيلية" قبالة سواحل عمان

اصابة ناقلة نفط
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وكالة بلومبيرغ عن هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة للنفط مملوكة لرجل أعمال "إسرائيلي" قبالة سواحل عمان.

العالم - عمان

هذا وادعى مسؤول دفاعي، لوكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، ان الهجوم وقع، مساء الثلاثاء، قبالة سواحل عُمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الحادثة علنا.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة الأميركية "أ. ب" إننا "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير "الإسرائيلي" عيدان عوفر.

ولم يتم الرد من الشركة.

هذا وادعت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مزاعم مسؤول أمني "إسرائيلي"، بانه يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط في سواحل عمان.

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