مصادر: إستهداف ناقلة النفط إنما هي مسرحية إسرائيلية

العالم - إيران

وتؤكد المصادر أن إيران كانت قد طمأنت قطر بأنها ستبذل كل جهدها لتنظيم هذه الألعاب في أجواء هادئة، والعمل على إنجاحها، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي الذي ينتهج سياسية زعزعة الأمن في المنطقة إلى جانب الدول التي قاطعت قطر، وخاصة السعودية والإمارات، لن تدخر جهدا في مناصبة قطر العداء.

هذا وأعلنت وكالة بلومبيرغ عن هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة للنفط مملوكة لرجل أعمال "إسرائيلي" قبالة سواحل عمان.

هذا وادعى مسؤول دفاعي، لوكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع، مساء الثلاثاء، قبالة سواحل عُمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الحادثة علنا.

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير "الإسرائيلي" عيدان عوفر.

ولم يتم الرد من الشركة.

هذا وادعت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مزاعم مسؤول أمني "إسرائيلي"، بانه يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط في سواحل عمان.