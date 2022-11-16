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وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية

وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني بلاول بوتور زرداري العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الساحة الدولية.

العالم - إيران

وأعرب أميرعبداللهيان خلال الاتصال عن امتنانه لموقف باكستان في إدانة العمل الإرهابي لتنظيم داعش في مرقد السيد أحمد بن موسى(ع) في مدينة شيراز الإيرانية، وعبر عن أسفه وتعاطفه مرة أخرى بشأن حادث الفيضانات الأخيرة في باكستان، وأكد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم باكستان حكومة وشعبا.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه للعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك تجاه التطورات في أفغانستان خاصة لحل قضية اللاجئين الأفغان.

بدوره تطرق وزير الخارجية الباكستاني إلى العلاقات التاريخية والودية بين بلاده وإيران في مختلف المجالات واكد على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بينهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما شدد بلاول بوتور زرداري على معارضة حكومته لأي عمل عنيف وأنشطة إرهابية كوسيلة للاحتجاج.

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