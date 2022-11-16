مصادر للعالم: استهداف ناقة النفط ببحر عمان هو مسرحية اسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

الدخان المتصاعد من ناقلة نفط قبالة سواحلِ عُمان..لا ينبئ بالخير للمنطقة، ويخفي ورائه مسرحية اسرائيلية، نفذت بالتعاون مع بعض حكومات المنطقة بهدف اتهامِ ايران والتأثيرِ على مجريات التحضير لألعاب كأسِ العالم في قطر.

هذا ما ذكرته مصادر مطلعة لقناة العالم، ردا على الاتهامات التي وجهها مسؤولون اسرائيلون لايران بالضلوع باستهداف ناقلة النفط التي تشغلها شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي، ومقرها سنغافورة، وترفع علم ليبيريا.

الشركة المشغلة للناقلة ذكرت في بيان أن السفينة 'باسيفيك زيركون' أُصيبت بمقذوف مساء الثلاثاء، على بعد نحوِ مئة وخمسين ميلا قبالة ساحل عمان، مشيرة الى أن الهجومَ لم يخلِّفْ خسائرَ بشرية أو تسرباً للوقود.

ورغم أن بيان الشركة المشغلة للناقلة يذكر بوضوح أن الناقلة اصيبت بمقذوف، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، سارعت لنقل الرسائل المتادولة بين الجيش الأمريكي وجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الهجوم تم بطائرة مسيرة من مجموعة شاهد الإيرانية.

سناريو استهداف الناقلة النفطية في بحر عمان، علقت عليه مصادر مطلعة لقناة العالم، لتؤكد أنه مخطط، خرج من مطبخ التطبيع العربي الصهيوني لخلق ضجة اعلامية تستهدف ايران وقطر التي تستعد بعد أيام قليلة لاستضافة اكبر حدث رياضي في العالم.

مشيرة الى ان الكيانَ الاسرائيلي الذي ينتهجُ سياسيةَ زعزعةِ الأمن في المنطقة الى جانبِ الدول التي قاطعت قطر، وخاصةً السعودية والامارات لن تدخرَ جهدا في مناصبة قطر العَداء.

ولأن مخططات الشر هذه مشكوفة ومفضوحة أمام ايران، فقد سارعت الاخيرة لطمأنة قطر أنها ستبذل كل جهدها لتنظيمِ هذه الألعاب في اجواء هادئة، والعملِ على إنجاحها.

التفاصل في سياق الفيديو المرفق..