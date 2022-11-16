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مقاومون فلسطينيون يستهدفون مستوطنة 'شاكيد' غرب جنين

مقاومون فلسطينيون يستهدفون مستوطنة 'شاكيد' غرب جنين
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية أن مقاومون استهدفوا مستوطنة "شاكيد" غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص.

العالم - فلسطين

وقال الاعلام العبري: إن أضرار الحقت في منازل للمستوطنين بمستوطنة "شكيد" شمالي الضفة بعد تعرضها لإطلاق نار.

وجاءت العملية في وقت أصدر فيه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أوامر لفرقة الضفة الغربية العسكرية، برفع حالة التأهب في صفوف القوات خلال الساعات الـ72 المقبلة، تحسبا من تنفيذ عمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة تحاكي عملية "أريئيل".

يأتي ذلك إثر عملية الطعن والدهس قرب مستوطنة "أريئيل"، صباح أمس، والتي أدت لاستشهاد منفذها محمد مراد صوف (18 عاما) من سكان بلدة حارس قضاء سلفيت، ومقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح تراوحت بين خطيرة ومتوسطة.

ووصل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء أمس ، إلى موقع عملية الطعن التي استهدفت حارس أمن الاحتلال عند مدخل المنطقة الصناعية في مستوطنة "أريئيل".

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