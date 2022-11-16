مصادر إعلامية: ناقلتا النفط اليونانيتان تبحران من إيران

العالم - إيران

وأكدت رويترز نقلا عن مصادر أسمتها بالمطلعة اليوم الأربعاء إن اليونان وإيران توصلتا إلى اتفاق للإفراج عن ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني احتجزتهما طهران في مياه الخليج الفارسي في مايو أيار.

وتظهر بيانات التتبع من وكالة مراقبة السفن أن 'دلتا بوسيدون' و'إم تي بيردينت واريور' تبحران من إيران.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران يوم الجمعة 27 مايو، احتجاز ناقلتين مملوكتين لليونان في مياه الخليج الفارسي وأنزل علمهما بسبب ارتكابهما مخالفات قانونية.

وأوضح أن احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين تم في مقابل ساحلي بندر لنكه وعسلوية.

وأفادت وسائل الإعلام آنذاك أن "إيران سمحت بتحميل الحمولات على السفينتين اليونانيتين من بلدَي المصدر، واحتجزتهما بعد ذلك عند عبورهما الخليج الفارسي قبالة سواحلها".

ويأتي ذلك، بعد أن أوقفت اليونان في وقتٍ سابق، ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني، حيث صادرت السلطات الأميركية حمولتها.