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العراق يدخل في موجة جديدة من فيروس كورونا

العراق يدخل في موجة جديدة من فيروس كورونا
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، دخول العراق بموجة جديدة لفيروس كورونا.

العالم - العراق

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح صحفي، إن "العراق يشهد ارتفاعا طفيفا بعدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسبوع الحالي"، مبينا أن "العراق يمر بموجة ضعيفة مقارنة بالموجات السابقة للفيروس".

وأضاف، أن "المقياس المعتمد بمعرفة حدة الفيروس هو معدل الموجبية، المتعلق بعدد الفحوصات الموجب من العدد الكلي"، مبينا أن "العراق وصل في الموجات السابقة الموجبية الى 38% ، اما الان فإن نسبة الموجبية المسجلة هي 2% فقط ".

وأشار الى أن "المستشفيات والمراكز الصحية كافة على استعداد تام لاي طارئ، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الاساسية من الادوية "، لافتا الى أن "نسبة الوفيات انخفضت بشكل ملحوظ بسبب توفير الادوية، اضافة الى أن سلالة الفيروس اقل شدة من السلالات السابقة"، مؤكدا أن "الصحة لم تسجل الاسبوع الحالي اي حالة وفاة".

وتابع، أن "مناعة الجسم هي الفيصل في مواجهة الفيروس، اما اذا كانت مناعة المصاب جيدة فتكون الاصابة خفيفة جدا، وفي حال أن المصاب لم يأخذ اي جرعة من اللقاح فسيكون مهددا بالاصابة الشديدة"، داعيا الى ضرورة اخذ اللقاح المتوفر في المراكز الصحية واتباع الاجراءات الصحية".

وبشأن فيروس الانفلونزا الموسمية، أكد الحلفي وجود منسق صحي في المدارس يراقب الحالة الصحية للطلبة، وارسال الطلبة المصابين الى اقرب مركز صحي لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

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