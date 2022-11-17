فيما إبن سلمان غارق في المجون.. الشاب الفلسطيني يخط البطولات بالدم

العالم - خاص بالعالم

بينما هناك من يأخذ الشعوب العربية إلى وجهة غامضة، هناك من يسطر بطولات لا يمكن ان توجد في كل مكان. محمد صوف، بطل آخر من هذا الزمان، نفذ عملية مزدوجة في مستوطنة سلفيت، قبل أن يرتقي شهيدا.



شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع عملية سلفيت حيث كتب "يوسف مهاجر" مغردا حول هذا الموضوع: "تنوعت بطولة الفدائي الشهيد محمد صوف اليوم بين طعن ودهس واصطدام وتجول ومخترة براحة بال، لأن البطل بطل والأرض ارضه وليست لغيره من المدججين بالسلاح والبلطجة العسكرية والسياسية والعلمية والاقتصادية. ببساطة لا يحق الا الحق ومش راح يهدأ للصهيوني بال".



وغرد "عواطف" حول هذا الموضوع كاتبة: "ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بالدم".



وعلقت "فاطمة رضوان" حول هذا الموضوع مغردة: "بطل قرر أن يجعل للاستقلال معنى، مؤمنا بالله قوي الساعد، واثق الخطى، لا خوف ونحن أصحاب الأرض، لا خوف وأنت صاحب الحق. الله يرحمك يا بطل".

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