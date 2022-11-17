الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

فيما إبن سلمان غارق في المجون.. الشاب الفلسطيني يخط البطولات بالدم

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

فيما يأخذ محمد إبن سلمان الشعب السعودي الى وجهة غامضة، فالفلسطيني يخط البطولات بالدم في سجل التاريخ.

العالم - خاص بالعالم

بينما هناك من يأخذ الشعوب العربية إلى وجهة غامضة، هناك من يسطر بطولات لا يمكن ان توجد في كل مكان. محمد صوف، بطل آخر من هذا الزمان، نفذ عملية مزدوجة في مستوطنة سلفيت، قبل أن يرتقي شهيدا.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع عملية سلفيت حيث كتب "يوسف مهاجر" مغردا حول هذا الموضوع: "تنوعت بطولة الفدائي الشهيد محمد صوف اليوم بين طعن ودهس واصطدام وتجول ومخترة براحة بال، لأن البطل بطل والأرض ارضه وليست لغيره من المدججين بالسلاح والبلطجة العسكرية والسياسية والعلمية والاقتصادية. ببساطة لا يحق الا الحق ومش راح يهدأ للصهيوني بال".

وغرد "عواطف" حول هذا الموضوع كاتبة: "ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بالدم".

وعلقت "فاطمة رضوان" حول هذا الموضوع مغردة: "بطل قرر أن يجعل للاستقلال معنى، مؤمنا بالله قوي الساعد، واثق الخطى، لا خوف ونحن أصحاب الأرض، لا خوف وأنت صاحب الحق. الله يرحمك يا بطل".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية الطعن بمستوطنة "أرئيل"

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة "الطل" من رام الله

هنية: سيف القدس سيبقى مشهراً حتى يندحر العدو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو .. سيارة تصدم حشدا من الشرطيين المتدربين في لوس أنجلوس وتصيب 25 منهم

طهران تعلن رفضها للمصادقة على قرار مناهض لايران بذريعة حقوق الانسان

أبو ظبي تنقل المعركة إلى مأرب

قراءة معارِضة في انتخابات البحرين

ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداء الارهابي في ايذه الى 6 أشخاص

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان