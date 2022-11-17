رئيس عدلية خوزستان: اعتقال 3 اشخاص من الضالعين الاساسيين بحادث ايذه الارهابي

العالم - ايران

وعلى خلفيه الحادث الارهابي الذي وقع مساء الاربعاء في مدينة ايذه، قال علي دهقاني: بعد احداث اليوم (الاربعاء) في ايذه، تم توجيه امر خاص الى المدعي العام ورئيس العدلية في هذه المدينة، باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للكشف عن هوية العناصر الاساسية في هذا الحادث وأعمال الشغب واعتقالهم.

وأضاف دهقاني: كما تم اصدار الاوامر اللازمة لنقل جثامين الشهداء الى الطب العدلي وتشخيص نوع السلاح المستخدم في هذه الاحداث، مبينا انه صدر امر خاص لنقل المصابين الى مدينة اهواز (مركز المحافظة) لتلقي العلاج.

وتابع: تم القاء القبض على 3 من العناصر الاساسيين في احداث واعمال الشغب يوم (الاربعاء) في مدينة ايذه، والجهود مستمرة لكشف هوية سائر العناصر المرتبطين واعتقالهم. وقد تم تكليف المدعي العام بمركز المحافظة، بالحضور في مدينة ايذه واتخاذ الاجراءات اللازمة والقيام بالاشراف اللازم لتكميل التحقيق واعتقال جميع العناصر.

وأوضح دهقاني: تم ادراج هذه القضية على جدول اعمال العدلية بمحافظة خوزستان للمتابعة بشكل خاص، مضيفا: استشهد في احداث اليوم (الاربعاء) بمدينة ايذه 5 اشخاص، من بينهم طفل بعمر 9 سنوات وامرأة بعمر 45 عاما، اضافة الى 3 شبان، وأصيب 10 آخرون.

وجدد المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، التأكيد انه تم اصدار اوامر خاصة وقاطعة لاعتقال جميع العناصر الضالعين في هذه الاحداث.