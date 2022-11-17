القطع الأثرية اليمنية في المزادات الدولية

العالم- اليمن

وأوضح مركز الهدهد أن" أكثر من 4265 قطعة أثرية مهربة بيعت في 6 دول، هي أمريكا عبر 5 مزادات، بريطانيا 4 مزادات، فرنسا 3 مزادات، ومزادان في الكيان الصهيوني ومزاد لكل من ألمانيا وهولندا".

وأضاف أن "عدد القطع المباعة والمعروضة خلال فترة العدوان بلغ 2610 قطعة، أمريكا في المركز الأول 2167 قطعة أثرية، ثم هولندا وفي المركز الثالث الكيان الصهيوني 501 قطعة أثرية."

وأشار المركز إلى أن "عدد القطع الأثرية المباعة خلال فترة العدوان 2523 قطعة، بلغت قيمتها التقديرية 12 مليون دولار"، لافتاً إلى أن "من ضمن القطع التي رصدها التقرير قطع وصلت في سعرها إلى أكثر من 800 ألف دولار مثل مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي".

وأكد مركز الهدهد أن "الاحصائيات الأولية لنماذج القطع الأثرية شملت 7 متاحف عالمية تضم 1384 قطعة أثرية."