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مقتل مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي (صورة)

مقتل مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي (صورة)
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، مقتل القيادي بعصابات داعـش الإرهابيـة المدعو حسين محمد جاسم العيساوي والمُكنى "أبو عيسى" والذي يشغل منصب مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي لما تُسمى ولاية الأنبار.

العالم - العراق

وقال رسول في بيان انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته النوعية، وبكمين ناجح وفق معلومات استخبارية، تمكنت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهـاب من قتُل القيادي بعصابات داعـش الإرهابيـة المدعو حسين محمد جاسم العيساوي والمُكنى "أبو عيسى" والذي يشغل منصب مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي لما تُسمى ولاية الأنبار، حيث حاول تفجير نفسه على الجهاز لكن سرعة ومهارة رجال العمليات الخاصة حالت دون ذلك".

وأضاف البيان، ان "العملية نُفذت فجر اليوم داخل صحراء الحميرة في قضاء الرمادي".

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