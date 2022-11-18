أغرب 10 اماكن على وجه الأرض.. تعرف عليها

العالم - منوعات

وفي هذا التقرير يستعرض موقع "بيينسيزلار" (beyinsizler) التركي أغرب 20 مكانا على هذا الكوكب، تعرف عليها:

خطوط نازكا-بيرو

عبارة عن رسوم مبهمة وأشكال غامضة وغريبة يمكن رؤيتها من الجو، تعود لحضارة قديمة عاشت في منطقة البيرو منذ ملايين السنين، وقد طُرحت العديد من النظريات لتفسير هذه النقوش من زيارة الفضائيين إلى أشكال الجلد بالسوط.

الشاطئ الأحمر-الصين

يقع هذا الشاطئ في منطقة بانجين بالصين، وهو مغطى بنوع من الطحالب يسمى "سويدا" يتحول لونها إلى أحمر لامع في فصل الخريف.

طريق عظام الحوت-سيبيريا

تقع هذه المنطقة على بعد نحو 150 كيلومترا من ساحل ألاسكا، ويوجد فيها بقايا عظام حيتان تشمل عظام الفك والفقرات، وكان رأي العلماء في هذه المنطقة أنها عبارة عن مكان عبادة قديم يعود تاريخه إلى القرن الـ15 الميلادي.

بحيرة هيلير-أستراليا

بحيرة غريبة لكنها ذات مظهر جميل، تقع في أستراليا، ويُقال إنها تحتوي على نسبة عالية من الملح وإن فيها طحالب محبة للملح من نوع يُدعى "دوناليلا سالينا"، وتوجد فيها ملحائيات عصوية ذات لون وردي يكسب البحيرة اللون الوردي على مدار العام.

مثلث برمودا-المحيط الأطلسي

هو مثلث غريب وكبير بشكل مذهل يغطي مساحة 500 ألف كيلومتر مربع في المحيط الأطلسي. وحسب التقارير التي كُتبت عن هذا المكان، فهو يتسبب في اختفاء الطائرات والسفن التي تمر به بشكل خارج عن المألوف ولا يمكن تفسيره.

متنزه وادي غوبلين-أميركا

تقع هذه المناظر الطبيعية الشبيهة بالحجر الرملي اللين في يوتا بالولايات المتحدة الأميركية، وتعطي مشهدا شبه سريالي (غير واقعي تقريبا)، وتبعد بضعة كيلومترات عن المنطقة الصحراوية، وتُعدّ من أشهر أماكن التنزه في ولاية يوتا.

جسر العمالقة-أيرلندا

يقع هذا المشهد الطبيعي الغامض في أيرلندا الشمالية، وليس من صنع الإنسان. وحسب العلماء، فإن هذا المنظر قد تشكل منذ نحو 60 مليون سنة بسبب البازلت المنصهر الذي خلفه ثوران بركاني، وخلفت الحمم المتصالبة هذه التشققات المثيرة للدهشة في الصخور.

باب جهنم-تركمانستان

هو حفرة تقع في تركمانستان في قرية ديرويز، تُعرف بمنطقة الغاز الطبيعي المحترق، وهي مشتعلة من دون توقف منذ أحرقها السوفيات قبل نحو 40 عاما.

يد الصحراء-تشيلي

بنى النحات ماريو إيرارازابا هذا التمثال المذهل والغريب وسط الصحراء التشيلية، وهو يعتقد أن هذا التمثال الذي نحته يجسد شعور الوحدة والمعاناة الإنسانية.

منطقة حزام الصمت-المكسيك

من أغرب الأماكن على وجه الأرض، تقع بالقرب من بولسون دي مابيمي، في دورانغو بالمكسيك، ويُعتقد أن الساعات وأجهزة الراديو توقفت مرة واحدة عن العمل في هذه المنطقة.