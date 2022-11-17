السعودية: وضع الرأي المعارض على الخازوق اساس الملك + فيديو

العالم - خاص بالعالم

الاعدام في المملكة ووضع الرأي على الخازوق أساس المُلك هكذا تتعدد الأسباب وحكم الإعدام واحد لا بديل له في السعودية، فيبدو مع انطلاق الكريسمس في الرياض تحتفل المملكة بحبل المشانق بعد أن شهدت تسارعا لوتيرة أحكام الإعدام فهناك 54 مهدداً بالقتل على الأقل.

رئيس المنظمة الأوروبية السعودية علي الدبيسي في المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام اتهم السلطات السعودية باستخدام مواطنيها في صراعات سياسية.



وقال رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي: " لدينا الشيخ سلمان العودة هو شيخ عادي لكن بعد الأزمة القطرية تم اعتقاله والان مهدد بالاعدام في أي وقت، وايضا في 2016 أعدمت السعودية الشيخ النمر".

جرائم وانتهاكات نظمتها المنظمة الاوروبية السعودية مؤتمرا حولها، بعنوان ضحايا انتهاكات الحكومة السعودية،

وقال المحامي الدولي لحقوق الإنسان أوليفر ويندردج: " للاسف لاتزال تطبق عقوبات الاعدام في السعودية ضد الأشخاص الذين يناصرون الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية".

ورغم تنديد منظمات حقوق الانسان بحملات استهداف المعارضين وأصحاب الرأي والنشطاء ودعواتها لوقفها، يواصل النظام السعودي المماطلة في إحتجاز معتقلو الرأي الذين انتهت مدة حكمهم،وفي بعض الاحيان تلميذ العقوبات بما يمنع اطلاق سراحهم، كالشيخ خالد الراشد، حيث تغليظ الحكم الصادر ضده على خلفية خطبة خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد -صلى الله علية وعلى آله وسلم-، للمرة الثانية وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة.