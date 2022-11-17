الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السوداني يقرر إعفاء مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي

السوداني يقرر إعفاء مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين. جاء ذلك بعد زيارة أجراها الى مطار بغداد الدولي.

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان "الأخير عقد فور وصوله الى مطار بغداد اجتماعا ضم كلًا من وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلاً عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة".

وبعد استماعه لإيجاز من المسؤولين المعنيين حول الحادثتين، شدد السوداني على "متابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرارهما في ظرف يومين فقط"، وفقا للبيان.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، "جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه".

كما وجه السوداني، "اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

بعد تكرار الحرائق.. السوداني والشمري يصلان مطار بغداد 

إخماد حريق ألتهم صالة نينوى في مطار بغداد الدولي

وزير الداخلية العراقي يصدر توجيها يخص حريق مطار بغداد

شاهد..إخماد حريق في مطار بغداد الدولي.. والطيران المدني: الرحلات لم تتأثر

الكشف عن سبب حريق مطار بغداد الدولي

اندلاع حريق داخل صالة مطار بغداد الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات القمع الصهيونية تقتحم ’مجدو’ وتنقل أسيراً قياديًّا لجهة مجهولة

وزير خارجية اليونان يكشف سبب إلغاء زيارته لطرابلس

شاهد.. عملية ارهابية بمدينة إيذه و"داعش" تتبنى

كاميرا العالم ترصد آراء بعض النواب اللبنانيين حول جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

السوداني يقرر إعفاء مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي

اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا