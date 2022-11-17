جمعية كندية تنسق مع تركيا لبناء مستوطنة في شمالي سوريا!

العالم - سوريا

وأعلنت منظمة ما تسمى حقوق الإنسان الدولية"الكندية"،عزمها بناء قرية أستيطانية جديدة للمستوطنين في مدينة عفرين ومدينة "الباب" بريف حلب الشمالي المحتل.

حيث تضم المستوطنة"500"منزل إضافة إلى مستشفى ومسجد ومدرسة بتكلفة 1,7 مليون دولار،وقد يستغرق تجهيز المشروع بين "12و16"شهرا.

وبحسب المنظمة الكندية تتكون البناء من غرفتين ومطبخ وحمام وغرفة معيشة،وسوف تستوعب المستوطنة"3500"مستوطن على أن يتم بناء أول"35"منزلا خلال شهر نوفمبر الحالي.

ويبلغ عدد المستوطنات التي بنتها المنظمات التركية والكويتية والفلسطينية والقطرية، في عفرين نحو 18 مستوطنة، تتوزع في شران والشيخ حديد وجنديرس وبلبل وراجو وحرش قرية الخالدية بالقرب من جبل ليلون قرب مدينة عفرين، بحسب رصد أجرته نورث برس عبر مراسليها في المنطقة.

فيما بلغ عدد المستوطنات التي بنتها تركيا في إدلب وحدها نحو 50 مستوطنة معظمها بالقرب من منطقة مشهد روحين شمالي إدلب.

في حين بلغ عدد المستوطنات التي تم بناءها في مناطق عفرين وأعزاز وجرابلس شمال وشرقي حلب نحو 45، معظمها جرى بناءها خلال النصف الأخير من العام الفائت والنصف الأول من العام الحالي.