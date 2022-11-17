"الأقصى" خط أحمر والاحتلال يهدف لطمس عروبة القدس

العالم - فلسطين

وحذر "المجلس"، خلال الجلسة التي عقدها، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، من الشعارات والتهديدات والعبارات التي أطلقتها الأحزاب الصهيونية ضد المقدسات الفلسطينية، في حملاتهم الانتخابية الأخيرة.



وأوضح المجلس أن الاستيطان آخذ بالانتشار على حساب الأراضي الفلسطينية، مبيناً أن الاحتلال يسعى لفرض ديمغرافيا جديدة، من خلال تكثيف عدد المستوطنين بالضفة والقدس، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها.



وأدان المجلس محاولات سلطات الاحتلال تهويد القدس، من خلال الجمعيات الاستيطانية التي تحاول الاستحواذ على معظم المناطق، مبينا أن الهدف الحقيقي هو طمس كل ما هو عربي وإسلامي في المدينة المقدسة.



واستنكر مشروع إقامة جسر معلق يربط بين البلدة القديمة وحي الثوري في القدس، وكذلك إنشاء حديقة توراتية قرب المقبرة اليوسفية، وغير ذلك من المشروعات التي تهدف إلى طمس وتزييف معالم القدس.