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العراق: السوداني يبحث مع ستولتنبرغ مكافحة الارهاب

العراق: السوداني يبحث مع ستولتنبرغ مكافحة الارهاب
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، انه "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ".

وأضاف انه "جرى خلال الاتصال التباحث في تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الحلف والعراق، بما يسهم في دعم جهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله".

وأشار المكتب الى ان "الجانبان تبادلا وجهات النظر بشأن تعضيد مهمة حلف الناتو ب‍العراق، في إطار تقديم المشورة والدعم التدريبي للقوات الأمنية العراقية، ومستويات جهوزيتها وأدائها".

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