الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس محافظي الوكالة يصادق على القرار المعادي لإيران

مجلس محافظي الوكالة يصادق على القرار المعادي لإيران
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس على قرار يطالب إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - إيران

وأعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، عبر حسابه على تويتر، أن المجلس المؤلف من 35 عضواً وافق على هذا القرار بأغلبية 26 صوتاً مقابل صوتين ضده وامتنع 5 أعضاء عن التصويت.

ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسيين الحاضرين في الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا القرار يطالب إيران بالتعاون الفوري مع الوكالة بشأن جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بهذا الشأن.

ووافق هذا المجلس على القرار السابق الصادر في 8 حزيران/يونيو.. حيث تمت الموافقة على ذلك القرار بأغلبية 30 صوتا، مقابل صوتين وامتناع 3 عن التصويت.

ورحب أوليانوف بانخفاض عدد مؤيدي القرار الحالي مقارنة بالقرار السابق.

روابط ذات صلة

كنعاني: في حال الموافقة على القرار ضد طهران سيكون ردنا حاسما وفاعلا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في هذا المجال

مجلس محافظي الوكالة يصادق على القرار المعادي لإيران

وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس

مجلس الافتاء الفلسطيني: "الأقصى" خط أحمر والاحتلال يهدف لطمس عروبة القدس

إستشهاد ضابط بقوى الأمن الداخلي في سنندج غرب إيران

بالفيديو.. تفاصيل مروّعة تكشف عنها اسرة الشاب اليمني علي العليي ضحية النظام السعودي