البنتاغون: صواريخ كوريا الشمالية تزعزع استقرار المنطقة

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وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع، سابرينا سينغ، في إفادة صحفية: "إن إطلاق هذه الصواريخ البالستية مازال يزعزع الاستقرار، وإذا استمروا في ذلك، فإن ذلك سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن "التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان".

وصرحت سينغ: "سنقوم دائما بالدفاع عن حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم وخاصة في المنطقة ودعونا كوريا الشمالية إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى على البحر الشرقي في وقت سابق من يوم الخميس.

ونددت الخارجية الأمريكية بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة ووصفتها بأنها تهديد للمنطقة والمجتمع الدولي.

وأجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من تجارب الصواريخ هذا العام، حيث أطلقت أكثر من 50 صاروخا قصير المدى وبعيد المدى منذ 25 سبتمبر الماضي.