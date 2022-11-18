مصر وتركيا تتطلعان لعلاقات جديدة

العالم-مصر

وحسبما نقل موقع العربي الجديد, التقى وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مورات موروم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يرأس الدورة الحالية لقمة المناخ (كوب 27) المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، في اجتماع رسمي، جرى بحضور القاءم الاعمال التركي في مصر صالح موتلو، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ فترة طويلة.

وبرز قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها في ختام مشاركته في قمة زعماء مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر وسورية، وذلك بعد الانتخابات التركية المقبلة في يونيو/حزيران 2023.

في موازاة ذلك، عقد لقاء مصري تركي على مستوى أمني (استخباري)، خلال الأسبوع الماضي، تطرّق لعدد من الملفات التي تحظى باهتمام مشترك لدى البلدين. وهذه النوعية من الاجتماعات واللقاءات تسير بوتيرة شبه منتظمة، حتى قبل الإعلان الرسمي عن مشاورات لتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر.

وتفيد معلومات بأن الاجتماع تطرق إلى الموقف الراهن لمسار استعادة العلاقات بين البلدين، والتنسيق فيما يخص بعض القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على قاعدة عدم اتخاذ مواقف مضادة من جانب البلدين تجاه الآخر في المنصات الدولية.

كما أن اللقاء، وفق ما أتيح من معلومات، تناول أيضاً بعض الملفات الروتينية، المتعلقة بتسيير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتطرق الحديث كذلك إلى مشروعات في مجال الغاز،مرتبطة بالوضع في ليبيا دون الوصول إلى اتفاق محدد بشأنها، وإن غلبت الإيجابية على المشاورات بشأنها.