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إيران ترفض مزاعم المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة غرب آسيا

إيران ترفض مزاعم المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة غرب آسيا
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

رفض ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مزاعم المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة غرب آسيا بأن إيران أرسلت شحنة من وقود الصواريخ بوزن 70 طنًا إلى اليمن.

العالم - ايران

وفي حديثه لوكالة أسوشيتيد برس، ادعى المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة غرب آسيا أن البحرية الأمريكية اكتشفت 70 طناً من وقود الصواريخ تحت أكياس الأسمدة في سفينة متجهة إلى اليمن من إيران.

وأعلن ممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية في الأمم المتحدة في مذكرة إلى هذه وسائل الإعلام الأمريكية: أن المزاعم بشأن انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن بشأن اليمن لم تثبت قط.

وأكد المندوب الدائم لبلدنا في الأمم المتحدة: إيران تعتبر نفسها ملتزمة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 بشأن مسألة حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن.

وقال ممثل إيران في الأمم المتحدة: إن إيران لم تتخذ أي إجراء ضد هذا القرار وتتعاون بشكل فعال مع لجنة العقوبات التي تشكلت بموجب هذا القرار، وان إيران تبذل قصارى جهدها لاستعادة اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة محادثات بين الجماعات اليمنية في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

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إيران ترفض مزاعم المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة غرب آسيا

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