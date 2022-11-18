تشييع حاشد لشهداء حريق جباليا الـ 21 شمال قطاع غزة + فيديو

العالم- فلسطين

ولفت أعلام الضحايا بالعلم الفلسطيني وأديت عليهم الصلاة وسط حالة تضامن وتآزر واسعة.

هذا و شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في تشييع الضحايا يتقدمهم مسؤولون حكوميون، وقيادات في الفصائل ونواب في المجلس التشريعي.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي جميل عليان في كلمة باسم الفصائل الفلسطينية خلال تشييع ضحايا الحريق المؤلم: ذهب 21 شهيدا نتيجة الظلم الواقع على شعبنا من قبل المجتمع الدولي وكيان الإحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن "شعبنا يحتاج لكل ذرة تعاطف ومساندة من العرب وكل حر بالعالم"، مشيرا إلى أن" تعاضدا كبيرا من شعبنا والعالم العربي والإسلامي لم نشهد له مثيلا".

وقال: "تعازينا لعائلة أبو ريا وكل الشكر من ساهم برفع هذه المعاناة من الدفاع المدني والشرطة وأبناء شعبنا".

بدوره، حمّل عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي "الاحتلال مسؤولية ما حدث بالأمس جراء الحصار الظالم على غزة، وقال: "هذا الحصار يجب أن ينتهي".

وشدد الهندي في كلمة له خلال التشييع على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح باستمرار الحصار".

وأضاف "سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا لجانب هذه الأسر المكلومة، وسنبذل الجهود مع كل الجهات للوصول إلى حقيقة ما حدث".

بدوره، عبر مختار عائلة أبو ريا عن الشكر الجزيل لكل من واساهم في المصاب الجلل، قائلا "نشكر أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي هب لمساعدة أبناء العائلة".

كما شكر حركة حماس وقيادتها التي وقفت إلى جانبنا منذ اللحظة الأولى، والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في القطاع التي لم تدخر جهداً لإنقاذ أبنائنا رغم قلة الإمكانيات.

وشكر"الأهالي في مخيم جباليا الذين حاولوا جاهدين إنقاذ أبناء العائلة".

ووجه مختار عائلة أبو ريا رسالة للاحتلال قائلا: "نحن صامدون وسنظل ثابتين على أرضنا".

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