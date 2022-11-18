'النخالة' يعزي بشهداء حريق جباليا ويدعو للتضامن مع العائلات المصابة

العالم- فلسطين

وقال النخالة "باسمي وباسم إخواني أعضاء المكتب السياسي وكافة أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكوادرها وأطرها ومؤسساتها ، أتقدم بخالص التعازي والمواساة من عائلة أبو ريا وكافة العوائل التي فقدت أبناءها وبناتها جراء الحريق المفجع والمصاب الجلل الذي آلمنا وأوقع الأسى والحزن البليغ في قلوبنا جميعاً".

وأضاف "أننا إذ ننعى شهداء الحدث الأليم ، نرفع أكفنا بالدعاء إلى الله تعالى أن يرحم الشهداء، ويجبر أهلهم وعوائلهم وأن يخلفهم في مصيبتهم خيراً ويربط على قلوبهم".

ودعا القائد النخالة جماهير الشعب الفلسطيني إلى التعاضد والتكافل والوحدة، والتضامن مع العائلات المصابة والثكلى وفي مقدمتها عائلة أبو ريا الكريمة، وجميع أهلنا في قطاع غزة ومخيم جباليا.

وختم تصريحه "أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".