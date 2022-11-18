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أبوالغيط يعزي بضحايا حريق 'مخيم جباليا'

أبوالغيط يعزي بضحايا حريق 'مخيم جباليا'
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عزاءه لدولة فلسطين، بضحايا الحريق الذي اندلع مساء أمس في إحدى البنايات بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وأعرب أبو الغيط، في بيان، اليوم الجمعة، عن" صادق المواساة والتضامن مع شعب فلسطين في هذا المصاب"، داعيا" الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان".

بدوره عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة فلسطين، رئيسا وحكومة وشعبا، جراء الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بقطاع غزة، وأسفر عن وفاة 21 مواطنافلسطينيا وإصابة عدد آخر.

وأكد الأمين العام مشاطرة المنظمة دولة فلسطين الحزن في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذوي الضحايا والشعب الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء.

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