العميد شكارجي: ايران لا تعاني من نقص وبإمكانها تأمين المعدات والمستلزمات متى ما شاءت

العالم- ايران

وأشار العميد " شكارجي " الى المكانة المتميزة التي تتبوأ بها ايران في الوقت الحاضر، ورأى أنها سوف تتجاوز الحرب المعرفية بنجاح تام في معرض اشارته الى العراقيل والعقبات التي واجهتها ايران في مجال الحرب الناعمة.

وتابع قائلا: ان ايران تجاوزت 3 حروب صعبة وشبه صعبة وناعمة، وان الحرب الحالية هي حرب هجينة، حيث أن أداء ايران في الحرب الصعبة كان بشكل بلغت فيه الى مرحلة الردع اذ لم يجروء أحد الاعتداء عليها.

واعتبر هذا المسؤول العسكري العناصر الرئيسة لقوة ايران بأنها تكمن في 3 اضلاع ، الاولى القيادة والثانية الرأسمال الاجتماعي والأخيرة الايمان والاعتقاد، التي يمكن اعتبارها القوى الناعمة لايران.