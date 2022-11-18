بالفيديو: منطقة بحر عمان تعود الى واجهة من جديد

العالم - خاص بالعالم

وقالت الهيئة، التابعة للبحرية الملكية اليريطانية إن الحادث وقع على بعد حوالي ثمانين كيلومترا جنوب غربي مسقط، وأفادت بأن السفينة والطاقم بخير بينما لم تذكر نوع السفينة المعنية وملكيتها او وجهتها او هوية المسيرة.



وقبل يومين قالت وكالة اسوشتدبرس ان ناقلة نفط تشغلها شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لقصف بطائرة مسيرة قبالة ساحل عمان، وسريعا تم توجيه اصابع الاتهام الى ايران ،اميركيا واسرائيليا، بالوقوف وراء الحادث وهو اعتبرته مصادر لقناة العالم بأنه مسرحية اسرائيلية نفذت بالتعاون مع بعض حكومات المنطقة بهدف اتهام ايران والتأثير على مجريات التحضير لألعاب كأس العالم في قطر.

وجاءت الإشارة الأخيرة ردا على ما ذكرته القناة الـ 13 العبرية، من أن الجمهورية الإسلامية تنوي، من خلال مهاجمتها الناقلة، التأثير على مجريات التحضير لألعاب كأس العالم في قطر المجاورة لسلطنة عمان على حد زعمها.

واكدت المصادر المتابعة أن ايران كانت قد طمأنت قطر الى أنها ستبذل كل جهدها لتنظيم هذه الألعاب في اجواء هادئة، والعمل على إنجاحها، مشيرة الى أن الكيان الاسرائيلي الذي ينتهج سياسية زعزعة الأمن في المنطقة الى جانب الدول التي قاطعت قطر، وخاصة السعودية والامارات لن تدخر جهدا في مناصبة قطر العداء.

وأعلنت الشركة المشغلة في حينها في بيان أن السفينة 'باسيفيك زيركون' أصيبت بمقذوف على بعد نحو مئة وخمسين ميلا قبالة ساحل عمان، مشيرة الى أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية أو تسربا للوقود.

وشهدت مياه الخليج الفارسي في السنوات القليلة الماضية هجمات على ناقلات نفطية وتجارية بينها ايرانية واسرائيلية. وجهت ايضا واشنطن والكيان الاسرائيلي الاتهامات لايران بالمسؤولية بينما لم يتم تأكيد تلك الاتهامات من اية مصادر محايدة كما يبدو بأنه يأتي في سياق الاتهامات المتكررة لطهران.