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إعتراف أوكراني باحتمال التورط في سقوط الصاروخ على بولندا

إعتراف أوكراني باحتمال التورط في سقوط الصاروخ على بولندا
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعترف يوري إيغنات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، بأن شظايا صاروخ أوكراني ربما تكون سقطت فوق أراضي بولندا.  

العالم - الأزمة الأوكرانية

ونقلت الصحيفة الأميركية عن إيغنات قوله: "أثناء الهجوم الروسي على مواقع البنية التحتية الأوكرانية يوم الثلاثاء، أطلقت كل من روسيا وأوكرانيا الكثير من الصواريخ، لدرجة أن الشظايا الصاروخية التي أصابت بولندا يمكن أن تكون روسية أو أوكرانية الأصل".

وافترض المتحدث الأوكراني، في كلامه، أن " أي شيء قد يكون نتيجة هذه المواجهة".

وشدد على ضرورة تنفيذ تحقيق بولندي -أوكراني مشترك حول الحادث.

في مساء يوم 15 نوفمبر الجاري، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وأدى لمقتل شخصين حسب المعلومات البولندية.

وفي إطار حملة تحريض ضد روسيا سارعت بولندا وأوكرانيا لاتهام موسكو بالحادث واستجداء تدخل الناتو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم توجه أي ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، لافتة إلى أن الصور المنشورة لبعض حطام الصاروخ لا علاقة لها بالأسلحة الروسية، وتعود لصواريخ "إس-300" ورثتها أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، فيما روسيا تخلت عن استخدام هذا النوع من الصواريخ منذ سنوات.

المصدر: نوفوستي

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إعتراف أوكراني باحتمال التورط في سقوط الصاروخ على بولندا

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