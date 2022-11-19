أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الايرانية

- مردم سالاري..

تحت وطأة ضغوط أميركية وأوروبية, مجلس الحكام يصدر قرارا مسيسا ضد إيران.

- إيران..

روسيا والصين تعارضان القرار المسيس لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

سياست روز..

فوضى في الكيان الصهيوني بإنقطاع التيار الكهربائي في إنفجارات وحرائق غامضة بمحطات الطاقة.

- عصر إيرانيان..

محسن رضائي: تم إعتقال الإرهابيين بجريمة بلدة إيذه بخوزستان قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان.

- كيهان..

عودة الإستقرار للعراق تغضب أميركا, وبايدن يلوح بعدم التعامل مع الحكومة العراقية الجديدة.

- جوان..

نتنياهو يعزي أردوغان هاتفيا بحادثة الإنفجار الذي وقع بمدينة إسطنبول الأسبوع الماضي.

- اطلاعات..

الإدارة الأميركية تمنح بن سلمان حصانة قضائية بملف قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

- آرمان ملي..

الحزب الجمهوري يلوح بفتح تحقيق في النشاطات التجارية لأسرة بايدن.

- آرمان إمروز..

التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة تثير مخاوف اليابان وتصعد الأجواء مع سيؤول.

- قدس..

غضب المحافل والأوساط المعادية للثورة الإسلامية إزاء فشل سيناريو تفجير إضرابات في البلاد.

- وطن إمروز..

باكو وخيانة القضية الفلسطينية.. جمهورية آذربيجان تقرر تبادل السفراء مع الكيان الصهيوني.

- خراسان..

نتائج إنتخابات الكونغرس النصفية تكرس حالة التشرذم السياسي والإجتماعي بأميركا.

الصحافة

1- وطن إمروز..

صحيفة وطن كتبت في مقالها محذرة (باكو والرياض وإستغلال صبر إيران)..

إيران مدت يد الصداقة والتعاون لجيرانها دائما لتوطيد العلاقات ولتعزيز اواصر الجيرة بما يخدم مصالح وامن واستقرار جميع بلدان المنطقة, لكن يبدو أن بعض البلدان المجاورة فهمت خطئا صبر وتسامح إيران مقابل بعض الاخطاء والمواقف غير الودية.

(على بلدان مثل جمهورية أذربيجان والسعودية أن تفهم أن تعكير العلاقات مع جار بثقل إيران ليس في صالحها).

وعلى مثل هذه البلدان أن تعي جيدا بان إيران لن تصبر ازاء وجود اية تهديات قرب اراضيها وحدودها, فجمهورية اذربيجان تتحول بشكل خطير أن ميدان يصول ويجول فيه الصهاينة والجماعات الإرهابية مما يشكل خطرا على هذه الجمهورية نفسها وبلدان المنطقة أيضا, والسعودية تتحرك بعدة مسارات لتصعيد أجواء العداء ضد بلادنا.. أن إيران تصبر وتسامح لكنها لن تتردد لحظة في الدفاع بحزم وقوة عن أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية.

2- جوان..

كتبت صحيفة جوان عن (سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأميركي) قائلة..

الجمهوريون فازوا بأغلبية هشة في مجلس النواب الأميركية بانتخابات الكونغرس النصفية فيا احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية بمجلس الشيوخ.

(رغم الفوز الضعيف بمجلس النواب سيكون بإمكان الحزب الجمهوري وضع عقبات جدية في طريق إدارة بايدن بشتى المجالات).

فرئاسة مجلس النواب باتت بيد الجمهوريين الذين سارعوا للإعلان وبجرد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج عن وضع فتح تحقيق في النشاطات التجارية لبايدن وأسرته على رأس سلم أولوياتهم. وهذا يعني أن أمام بايدن طريق حافل بالعقبات والتحديات على مدى العامين المقبلين, وبالطبع ستحول الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ دون صدور قرارات حاسمة نهائية ضد بايدن وأسرته ولكن هذا الأغلبية لن تستطيع منع الجمهوريين من رفع مستوى التحديات ضد الإدارة الديمقراطية.

3- سياست روز..

في مقالها الذي يجمل عنوان (ماذا يريد هذا الرجل؟) كتبت صحيفة سياست روز عن مواقف رئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف.

عليف شكك في آخر تصريحاته بنوايا تأكيد جمهورية أرمينيا على رغبتها في السلام وطرح مطالبات جديدة لا تعكس وجود أية نوايا لإحلال السلام بمنطقة جنوب القفقاز متجاهلا كل جهود الوساطة الروسية والإيرانية بين باكو وإيراوان.

(باكو تخطط لضم أراض واسعة بجنوب أرمينيا بمحاذاة الحدود مع إيران, وخلافاتها مع يريفان باتت أبعد من قضية قره باغ).

والواقع هو أن مواقف وتصريحات رئيس جمهورية اذربيجان التصعيدية الأخيرة تاتي في سياق أحلام إحياء الدولة العثمانية وذلك بدعم وتشجيع الكيان الصهيوني وقوى غربية لتفجير الأوضاع بجنوب القفقاز, وبالطبع بتشجيع وتنسيق مع أنقرة.. إن علييف يلعب لعبة بالغة الخطورة في خطىء فادح في الحسابات قد يكلف باكو أولا ثمنا باهضا للغاية.

4- آرمان إمروز..

صحيفة آرمان إمروز كتبت في الشأن اللبناني في مقالها (قدرة بطاقات الرأي البيضاء في لبنان ):

لبنان شهد مؤخرا سادس عملية تصويت برلمانية فاشلة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للعماد ميشال عون. في عملية التصويت الأخيرة أدلى 112 نائبا بأصواتهم, وجاءت النتائج 46 بطاقة بيضاء و43 لصالح ميشيل عوض وتسع بطاقات لعصام خليفة وثلاث بطاقات لزياد بارود وواحدة لكل من سليمان فرنجية وميشيل ظاهرا وبطاقتين غير صالحتين.

(إن فشل البرلمان في إنتخاب رئيس للجمهورية للمرة السادسة يعني إستمرار الفراغ الرئاسي وعرقلة جهود حل أزمات لبنان العالقة).

أن البطاقات البيضاء سجلت فوزا كاسحا في عمليات الاتصويت, لذلك يتواصل حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي مهامها بصلاحيات محدودة تماما لا تسمح باتخاذ اية قرارا جدية لتخفيف الضغوط المعيشية بلبنان. ومن المقرر أن تجري عملية تصويت سابعة الخميس المقبل وعسى ولعل أن تنجح هذه المرة.

5- خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (رسائل عملية سلفيت):

عملية سلفيت الاستشهادية في شمال الضفة الغربية المحتلة اوقعت العديد من القتلى والجرحى الصهاينة, وجسدت هذه العملية البطولية مدى شجاعة وايثار ابناء الشعب الفلسطيني مرة اخرى مقابل كيان غاصب مسلح غاصب.

(إن عملية سلفيت رسالة واضحة لنتنياهو ولكل الصهاينة بأن الشعب الفلسطينى سيواصل بكل عزم وايمان مسيرة جهاده لتحرير أرضه.)

رسالة تقول أيضا إن الشعب الفلسطيني بالضفة وغزة سيواصل المقاومة لتطهير أرضه وبلاده من وجود الصهاينة ولن يوقفه في مساره العادل تشكيل هذه الحكومة الصهيونية او تلك.

إن مالايقل عن 29 صهيونيا لقوا مصرعهم منذ مطلع العام في عمليات استشهادية فلسطينية بالضفة وأراضي 1948, والضفة باتت تقترب من اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة شاملة.