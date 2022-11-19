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بلغاريا تتهم 5 أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول

بلغاريا تتهم 5 أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

اتهمت النيابة العامة البلغارية خمسة أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول الذي وقع في الـ 13 من نوفمبر، ونسبته السلطات التركية لمسلحي "حزب العمال الكردستاني".

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في صوفيا، سيكا ميليفا قولها: "بأن النيابة البلغارية اتهمت خمسة أشخاص بالضلوع في تقديم الدعم اللوجستي لأحد المشاركين في تفجير إسطنبول، ومساعدته على الفرار من أيدي العدالة".

وذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن ثلاثة من المتهمين مولدوفيو الجنسية، وآخر من دولة عربية لم تحددها.

ومن جهتها أوقفت السلطات التركية 17 شخصا بينهم الشابة إلهام البشير البالغة 23 عاما، والمتهمة بوضع القنبلة على مقعد عام في شارع الاستقلال في إسطنبول.

أسفر الانفجار عن مقل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

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