السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

متورطة باغتيال امام جماعة مسجد ؛

القوات الامنية الايرانية تلقي القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان

القوات الامنية الايرانية تلقي القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

ألقت القوات الامنية القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان، كانت ضالعة في اغتيال امام جماعة مسجد مولاي المتقين في زاهدان.

العالم - ايران

وأفادت وكالة انباء فارس، انه بهمة قوات الامن، تم القاء القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) كان اعضاؤها ضالعون في استشهاد الشهيد سجاد شهركي امام جماعة مسجد مولى المتقين في زاهدان.

وفي الاعترافات الاولية للمتهمين، اعترف اعضاء هذه الخلية الارهابية بصلتهم مع الجماعات والزمر المناوئة للثورة خارج البلاد، وكذلك اجهزة التجسس المعادية، واعترفوا كذلك بنواياهم لمواصلة الممارسات الارهابية ضد الشخصيات البارزة الشيعية والسنية والاماكن الحساسة في المحافظة، بهدف ايجاد التفرقة والحرب الطائفية في سيستان وبلوجستان.

روابط ذات صلة

اعتقال خلية ارهابية خططت لاستخدام قنابل يدوية باحداث الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني يلتقي جمعا من شيوخ العشائر والوجهاء بمحافظة الديوانية

السلطة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف ارهاب المستوطنين

 الاتحاد الكردستاني: الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع الديمقراطي الكردستاني

مدير مكتب زيلينسكي: السلام مع روسيا ممكن لكن ...

ماذا تحمل زيارة وزير الخارجية العماني الغيرمعلنة إلى طهران؟ + فيديو

أمريكا تنشر 100 زورق مُسيّر في الخليج الفارسي..  صفارة البدأ بعملية حلب جديدة