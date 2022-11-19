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 الاتحاد الكردستاني: الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع الديمقراطي الكردستاني

 الاتحاد الكردستاني: الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع الديمقراطي الكردستاني
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق اليوم السبت، إن الأيام المقبلة ستشهد حواراً مع الديمقراطي الكردستاني، حيث سيرسل الأخير وفداً للتفاهم حول الملفات العالقة، مؤكداً أنه حان الوقت لوضع حد للصراع.

العالم-العراق

وقال سعدي بيرة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الجهود مستمرة لإنهاء الصراعات بين الطرفين، ومن المؤكد الوصول إلى اتفاق بصيغة وبرامج جديدة".

وأوضح أن هذه "ليست المرة الأولى التي تشهد صراعات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، لا سيما ونحن نعيش وسط نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، لكن هذه الخلافات يجب ألا تؤثر على عمل حكومة إقليم كردستان، في وقت نحتاج به إلى وحدة القرار".

وأردف، "أنا متفائل وواثق من أن كلانا قادر على حل الخلافات، لا سيما وأن الطرفين ليس لديهما أي خيار سوى الاتفاق، حيث سنصل بالتأكيد إلى نتيجة جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لشعبنا".

وأكد أن "الفترة السابقة شهدت العديد من اللقاءات بين مسعود بارزاني وبافل طالباني، ويجب على الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، قبول بعضهما البعض أكثر وإجراء مناقشات جادة".

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 الاتحاد الكردستاني: الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع الديمقراطي الكردستاني

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