السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ الخزعلي يعزي بأستشهاد مجاهدي الحشد بمحافظة ديالى

الشيخ الخزعلي يعزي بأستشهاد مجاهدي الحشد بمحافظة ديالى
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعرب الأمين العام لعصائب اهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، عن تعازيه باستشهاد ثلة من المجاهدين في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

العالم-العراق

وقال سماحة الشيخ الخزعلي، في تغريدة له على “تويتر”، تابعتها “العهد نيوز”، إن “أرضُ العراق إرتوَتْ اليوم بدماء طاهرة شريفة من خيرة أبنائِهِ والمدافعين عنه، من الجيش العراقي الباسل والحشد الشعبي المقدس”.

وأضاف الشيخ الخزعلي بالقول “بعد فاجعة نبأ استشهاد الجنود الأبطال فى محافظة كركوك، لحق بركبهم إثنان من مجاهدي الحشد الشعبي أثناء تأديتهم للواجب المقدَّس في جبال حمرين بمحافظة ديالى، وإنا إذ نحتسِبُهم شهداءَ في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإننا نتقدم بأحر آيات التعازي لأهلهم وذويهم”.

وتابع سماحته بالقول “ندعو الله جل في علاه بأن يتقبلهم مخضّبين بدمائهم شهداءَ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل إنه سميع مجيب الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

روابط ذات صلة

الشيخ الخزعلي يطالب بالتحقيق حول استهداف الجيش في كركوك

الحشد الشعبي يدمير 4 مضافات لفلول "داعش" الإرهابي في ديالى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وحدة "المستعربين" تعتقل شابين خلال اقتحام الاحتلال لسلوان

شاهد بالفيديو.. ايران في قمة القوة العسكرية بعد امتلاك هذا الصاروخ

سحب جائزة الدراما الأوروبية من كاتبة بريطانية بسبب دعمها لفلسطين

النيابة الجزائرية تلتمس الإعدام لـ70 متورطا في اغتيال جمال بن إسماعيل

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-11-2022

العراق..انفجار عبوة شمال شرق بعقوبة