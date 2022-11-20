الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أطعمة تسبب الإدمان كالسجائر!

أطعمة تسبب الإدمان كالسجائر!
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

قام علماء أميركيون في جامعة ميشيغان وفرجينيا بتسمية الأطعمة التي تسبب الإدمان ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Addiction".

العالم - منوعات

ووفقاً للدراسة، فإن الأطعمة المعالجة للغاية تسبب الإدمان ومن بين هذه المنتجات، رقائق البطاطس والآيس كريم وقطع الدجاج والبسكويت والبطاطا المقلية.

وتوصّل الباحثون إلى هذا الاستنتاج مسترشدين بـ"معايير الإدمان" التي تندرج تحت بند الاعتماد على التدخين.

ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة غير الصحية إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث تؤثر الأطعمة، مثلما يؤثر النيكوتين، على الحالة المزاجية والصحية.

وبالإضافة إلى أن المنتجات تلبي نفس معايير الإدمان مثل "النيكوتين"، كما تم ربط الأطعمة بالسمنة والسكري وأمراض القلب ومشاكل أخرى.

ويشير العلماء إلى إعادة تصنيف الأطعمة عالية المعالجة على أنها مسببة للإدمان وضارة تؤثر على الدماغ، وتمتلك خصائص أو مكونات تسبب الإدمان أو تعزز الرغبة الشديدة.

وقال الباحث أستاذ علم النفس في جامعة ميشيغان، إن هذه الأطعمة تشبه إلى حد بعيد السجائر والمواد المسببة للإدمان بسبب بعدها في المذاق وهيكل الأطعمة الطبيعية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

فوائد ذهبية للتفاح الأخضر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع التركية تغرد بعد قصف مواقع لـ'قسد' : انه 'وقت الحساب'

سفير الصين: حجم التبادل التجاري مع ايران سيتجاوز 15 مليار دولار

عبداللهيان: نعتبر القوات الاجنبية المسلحة تهديدا لسلام المنطقة واستقرارها

ايران .. توطين تقنية انتاج الكهرباء من أمواج البحر

العراق: الاتحاد الكردستاني يلوح بالانشقاق عن الأحزاب الكردية +فيديو

رحيل اكبر تلميذة في مدرسة ابتدائية بالعالم