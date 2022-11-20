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قديروف يهدر دم قتلة الأسرى الروس ويرفض أسرهم

قديروف يهدر دم قتلة الأسرى الروس ويرفض أسرهم
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن القصاص من أتباع الشيطان قتلة أسرى الحرب الروس، يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنهم لن يستحقوا الأسر ودمهم مهدور مسبقا.

العالم - روسيا

وقال: "أعتقد أن أسر هؤلاء المهووسيين أمر مرفوض بشكل قطعي، فأتباع الشيطان هؤلاء لم يرتكبوا جريمة فحسب، بل نشروها على الإنترنت. أنا متأكد من أن القصاص منهم لن يستغرق وقتا طويلا".

وأكد أنه أنه سيتم فعل كل ما هو ممكن لمعاقبة الجناة مشيرا إلى أنهم لا يستحقون أي حقوق وقواعد إنسانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

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