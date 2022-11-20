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صدمة لفرنسا.. 'بنزيما' غاب رسميا عن كأس العالم

صدمة لفرنسا.. 'بنزيما' غاب رسميا عن كأس العالم
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه بعد إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي ، لن يتمكن "كريم بنزيما" من مرافقة قطر في مونديال 2022 بسبب تمزق عضلة الفخذ.

العالم - رياضة

حامل الكرة الذهبية 2022 "أفضل لاعب في العالم" ، هو النجم المصاب السادس في المنتخب الفرنسي بعد كانتي وبوغبا وبريسنيل كيمبيمبي ومانيان ونكونكو وهم غيابات فرنسا عن كأس العالم ايضا.

وفي وقت سابق غاب بنزيما عن نهائيات كأس العالم في روسيا، والتي توج المنتخب الفرنسي بلقبها بسبب قضية الابتزاز لمواطنه ماتيو فالبوينا، وعاد للمنتخب خلال نهائيات أمم أوروبا الأخيرة، وكان يأمل في لعب نهائيات كأس العالم بقطر، حيث غاب عن ريال مدريد في أغلب لقاءات الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وسيخوض المنتخب الفرنسي أولى مبارياته في كأس العالم يوم الثلاثاء أمام أستراليا، آملا في الحفاظ على اللقب المتوج به في عام 2018.

يذكر أن مونديال قطر 2022 سينطلق اليوم الأحد 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

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صدمة لفرنسا.. 'بنزيما' غاب رسميا عن كأس العالم