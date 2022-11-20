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الخلافات بين قادة الصهاينة تفتح قبضتهم واحدا تلو الآخر!

الخلافات بين قادة الصهاينة تفتح قبضتهم واحدا تلو الآخر!
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

حذر وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، من مخططات ومؤامرات يحيكها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو للمرحلة القادمة.

العالم - الإحتلال

وقال ليبرمان في سلسلة تغريدات على"تويتر" تحت عنوان "ترتيبات الحكم الجديدة لنتنياهو"، إن الأخير يخدع الجميع بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، ويسعى إلى السيطرة على عملية تعيين القضاة في المحكمة العليا وهو ما يخدم مصلحته.

وأفاد بأنه تحدث في الأيام الماضية مع عدد من كبار مسؤولي حزب "الليكود" ومساعدي نتنياهو، مؤكدا أن الصورة التي تتكشف أكثر من مجرد مقلقة.

وأضاف أن نتنياهو يسعى للسيطرة على هيئة البث الاسرائيلية "كان" وحرق أوراق كل من بن غفير وسموتريتش قبل الانتخابات المبكرة القادمة التي سيدعو لها للتخلص من هؤلاء.

كما أشار إلى أنه يعمل على استبدال المستشار القانوني للحكومة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أيضا أن نتنياهو سيقيل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، بحجة أنه لا يتعاون مع خططه بشأن إيران.

وأشار إلى أنه سيعلن التوصل إلى اتفاقية سلام مع السعودية بحجة إقامة حكومة جديدة بدون المتطرفين.

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